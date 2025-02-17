Черчесов получил предложения от иностранных клубов

В Казахстане назначили сменщика Черчесова

Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам