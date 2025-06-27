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Аль-Хиляль - Пачука: онлайн-трансляция 27 июня 2025

Аль-Хиляль
27.06.2025, пятница, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
- : -
Не начался
Пачука
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аль-Хиляль - Пачука
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Удары в створ
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Угловые удары
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
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7 марта, 20:50
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4 марта, 21:29
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4 марта, 17:50
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28 февраля, 20:50
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- : -
16.06.2025
Сиэтл
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
15.06.2025
Интер Майами
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
ПСЖ
- : -
15.06.2025
Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа C, 1 тур
Бавария
- : -
15.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
Порту
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
Ботафого
- : -
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Аль-Иттихад
4 : 1
22.02.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
0 : 2
07.03.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Пахтакор
1 : 0
04.03.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Хиляль
2 : 3
28.02.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хиляль
5 : 1
25.02.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттихад
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22.02.2025
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