Мамелоди Сандаунс

«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона

Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке

10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ

Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке

Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке