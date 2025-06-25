Мамелоди Сандаунс

Марсело объявил о завершении карьеры
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
«Зенит» предлагал «Флуминенсе» совершить обмен игроками
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может продолжить карьеру в «Ростове»
Марсело объявил о завершении карьеры
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
«Зенит» предлагал «Флуминенсе» совершить обмен игроками
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»