Где смотреть матч «Байер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 марта 2025

Где смотреть матч «Барселона» – «Бенфика»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 марта 2025

Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения

«Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025