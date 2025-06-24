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Где смотреть матч «Барселона» – «Бенфика»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 марта 2025
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Где смотреть матч «Байер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 марта 2025
Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
«Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
Агент Неймара предложил бразильца двум топ-клубам Европы