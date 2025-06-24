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Бенфика - Бавария: онлайн-трансляция 24 июня 2025

Бенфика
24.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
- : -
Не начался
Бавария
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бенфика - Бавария
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
0
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- : -
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