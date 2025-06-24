«Манчестер Сити» определился с заменой для Эдерсона
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Где смотреть матч «Рома» – «Порту»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 20 февраля 2025
Умер бывший президент «Порту», с которым клуб выиграл более 60 трофеев, включая ЛЧ
«Манчестер Сити» определился с заменой для Эдерсона
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Где смотреть матч «Рома» – «Порту»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 20 февраля 2025
Умер бывший президент «Порту», с которым клуб выиграл более 60 трофеев, включая ЛЧ
Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года