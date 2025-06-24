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Интер Майами - Палмейрас: онлайн-трансляция 24 июня 2025

Интер Майами
24.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
- : -
Не начался
Палмейрас
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Интер Майами - Палмейрас
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Интер Майами
Палмейрас
МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах
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1
Салах побил рекорд Суареса
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Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси
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1
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7 марта, 11:19
Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд
7 марта, 08:35
1
МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах
Сегодня, 07:49
1
Салах побил рекорд Суареса
Вчера, 01:00
1
Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси
7 марта, 12:11
1
Медведева объяснила, почему позвала бы на интервью Месси, а не Роналду
7 марта, 11:19
Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд
7 марта, 08:35
1
«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро
28 февраля, 21:52
5
«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке
28 февраля, 13:25
Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва
26 февраля, 10:30
«Краснодар» отказался продавать Тормену
19 февраля, 08:15
3
«Палмейрас» нацелился на защитника «Краснодара»
10 февраля, 23:11
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- : -
15.06.2025
Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
Порту
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
Ботафого
- : -
16.06.2025
Сиэтл
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
15.06.2025
Интер Майами
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
ПСЖ
- : -
15.06.2025
Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа C, 1 тур
Бавария
- : -
15.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
Порту
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
Ботафого
- : -
16.06.2025
Сиэтл
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США. МЛС, 5 тур
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1 : 0
09.03.2025
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1 : 0
09.03.2025
Шарлотт
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Интер Майами
2 : 0
07.03.2025
Кавальер
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1 : 4
03.03.2025
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