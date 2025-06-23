Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов по версии букмекеров после первых матчей 1/8 финала

Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться

Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала

Примера. «Атлетико» проиграл «Хетафе» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты, и упустил лидерство

Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов по версии букмекеров после первых матчей 1/8 финала

Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться

Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала

Примера. «Атлетико» проиграл «Хетафе» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты, и упустил лидерство

Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»

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