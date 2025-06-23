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Манчестер Сити - Аль-Айн: онлайн-трансляция 23 июня 2025

Манчестер Сити
23.06.2025, понедельник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
- : -
Не начался
Аль-Айн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Айн
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа C, 1 тур
Бавария
- : -
15.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
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Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
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