Капелло заявил, что Гвардиола навредил футболу
АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1)
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
Селюк назвал отличия Файзуллаева от Хусанова и Шомуродова
Гвардиола одобрил переход футболиста «Реала» в «Манчестер Сити»
Капелло заявил, что Гвардиола навредил футболу
АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1)
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
Селюк назвал отличия Файзуллаева от Хусанова и Шомуродова
Гвардиола одобрил переход футболиста «Реала» в «Манчестер Сити»
Экс-тренер «Краснодара» Ивич нашел новую команду
Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке
908-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» крупно выиграть в азиатской Лиге чемпионов
«Аль-Наср» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Айн», Лига чемпионов Азии, 5 ноября 2024 года