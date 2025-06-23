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Зальцбург - Аль-Хиляль: онлайн-трансляция 23 июня 2025

Зальцбург
23.06.2025, понедельник, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
- : -
Не начался
Аль-Хиляль
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Зальцбург - Аль-Хиляль
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
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0
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- : -
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Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
ПСЖ
- : -
15.06.2025
Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа C, 1 тур
Бавария
- : -
15.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
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