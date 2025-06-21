Мамелоди Сандаунс

Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
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Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
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Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может продолжить карьеру в «Ростове»
Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
«Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Арсенал» уничтожил ПСВ (7:1), «Боруссия Д» сыграла вничью с «Лиллем» (1:1)