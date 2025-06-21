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Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д: онлайн-трансляция 21 июня 2025

Мамелоди Сандаунс
21.06.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
- : -
Не начался
Боруссия Д
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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- : -
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Бавария
- : -
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