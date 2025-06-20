Примера. «Атлетико» проиграл «Хетафе» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты, и упустил лидерство
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов по версии букмекеров после первых матчей 1/8 финала
Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС
Аршавина звали в МЛС: «Был бы первым я, а не Миранчук»
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
«Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
Примера. «Атлетико» проиграл «Хетафе» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты, и упустил лидерство
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов по версии букмекеров после первых матчей 1/8 финала