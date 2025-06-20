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Сиэтл - Атлетико: онлайн-трансляция 20 июня 2025

Сиэтл
20.06.2025, пятница, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
- : -
Не начался
Атлетико
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сиэтл - Атлетико
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Удары в створ
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Угловые удары
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0
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
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0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Новости команд
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Атлетико
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Сиэтл
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
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- : -
15.06.2025
Интер Майами
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
ПСЖ
- : -
15.06.2025
Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа C, 1 тур
Бавария
- : -
15.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
Порту
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
Ботафого
- : -
16.06.2025
Сиэтл
Последние матчи
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