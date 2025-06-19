Тренер «Ювентуса» прокомментировал 0:4 от «Аталанты»
Фанаты «Ювентуса» разозлились после разгрома от «Аталанты»
Серия А. «Ювентус» проиграл дома «Аталанте» (0:4)
«Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
«Ювентус» интересуется тремя игроками «Аталанты»
Экс-тренер «Краснодара» Ивич нашел новую команду
Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке
908-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» крупно выиграть в азиатской Лиге чемпионов
«Аль-Наср» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Айн», Лига чемпионов Азии, 5 ноября 2024 года
Тренер «Ювентуса» прокомментировал 0:4 от «Аталанты»
Фанаты «Ювентуса» разозлились после разгрома от «Аталанты»
Серия А. «Ювентус» проиграл дома «Аталанте» (0:4)
«Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
«Ювентус» интересуется тремя игроками «Аталанты»