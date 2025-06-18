Ульсан Хендэ

Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Южной Кореи
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ и оказался вне зоны плей-офф
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Южной Кореи
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ и оказался вне зоны плей-офф
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может продолжить карьеру в «Ростове»