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Ульсан Хендэ - Мамелоди Сандаунс: онлайн-трансляция 18 июня 2025

Ульсан Хендэ
18.06.2025, среда, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 1 тур
- : -
Не начался
Мамелоди Сандаунс
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ульсан Хендэ - Мамелоди Сандаунс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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Сиэтл
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
15.06.2025
Интер Майами
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
ПСЖ
- : -
15.06.2025
Атлетико
Клубный чемпионат мира. группа C, 1 тур
Бавария
- : -
15.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. группа A, 1 тур
Палмейрас
- : -
16.06.2025
Порту
Клубный чемпионат мира. группа B, 1 тур
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