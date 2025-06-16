«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро
«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке
Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва
«Манчестер Сити» определился с заменой для Эдерсона
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро
«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке
Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва
«Краснодар» отказался продавать Тормену
«Палмейрас» нацелился на защитника «Краснодара»
«Манчестер Сити» определился с заменой для Эдерсона
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Где смотреть матч «Рома» – «Порту»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 20 февраля 2025
Умер бывший президент «Порту», с которым клуб выиграл более 60 трофеев, включая ЛЧ