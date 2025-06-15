Девушка Сафонова показала роскошный подарок от Матвея на 8 марта: «Муж вообще улетный»

Статистика Сафонова в матче с «Ренном»

Примера. «Атлетико» проиграл «Хетафе» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты, и упустил лидерство

Где смотреть матч «Ливерпуль» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 марта 2025

Где смотреть матч «Ливерпуль» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 марта 2025

Статистика Сафонова в матче с «Ренном»

Девушка Сафонова показала роскошный подарок от Матвея на 8 марта: «Муж вообще улетный»

Сафонов рассказал о своих мыслях после победы «ПСЖ» над «Ренном»