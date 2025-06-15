МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах
Салах побил рекорд Суареса
Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси
Медведева объяснила, почему позвала бы на интервью Месси, а не Роналду
Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд
Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах
Салах побил рекорд Суареса
Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси
Медведева объяснила, почему позвала бы на интервью Месси, а не Роналду
Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд