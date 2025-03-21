176-я сборная мира ждет предложения от России
Шомуродов оформил дубль в игре с Сингапуром. Он забил пять голов в четырех последних матчах
Товарищеский матч. Аргентина забила шесть безответных мячей в ворота Сингапура
Отбор ЧМ-2018. Дубль Кагавы помог Японии разгромить Сирию, Сингапур уступил Афганистану
Шомуродов оформил дубль в игре с Сингапуром. Он забил пять голов в четырех последних матчах
Товарищеский матч. Аргентина забила шесть безответных мячей в ворота Сингапура
Отбор ЧМ-2018. Дубль Кагавы помог Японии разгромить Сирию, Сингапур уступил Афганистану
176-я сборная мира ждет предложения от России