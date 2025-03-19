Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
Сборная Узбекистана победила в отборе ЧМ-2026 благодаря голам бывшего и действующего игроков РПЛ
Гонконг – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге принял решение в связи с отсутствием Месси
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
Сборная Узбекистана победила в отборе ЧМ-2026 благодаря голам бывшего и действующего игроков РПЛ
Гонконг – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге принял решение в связи с отсутствием Месси