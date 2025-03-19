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Вьетнам - Камбоджа: онлайн-трансляция 19 марта 2025

Вьетнам
19.03.2025, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Камбоджа
Матч
Комментарии
Статистика матча Вьетнам - Камбоджа
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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24 сентября 2024, 09:25
1
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
11 сентября 2024, 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
11 сентября 2024, 15:15
1
Сборная России не может улететь из Вьетнама
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- : -
09.03.2025
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