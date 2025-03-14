Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Иордания - КНДР: онлайн-трансляция 14 марта 2025

Иордания
14.03.2025, пятница, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
КНДР
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Иордания - КНДР
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Иордания
КНДР
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
14 февраля, 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
14 февраля, 19:07
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
4 февраля, 22:00
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2 февраля, 17:12
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
27 января, 20:03
1
Соболев прокомментировал свой гол в ворота сборной Иордании
24 января, 23:00
6
Семак высказался о победе «Зенита» над сборной Иордании
24 января, 22:43
2
Товарищеский матч. Соболев принес «Зениту» победу над сборной Иордании
24 января, 21:53
17
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со сборной Иордании
21 января, 20:20
1
«Зенит» не смог победить сборную Иорданию в товарищеском матче
21 января, 19:07
11
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
14 февраля, 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
14 февраля, 19:07
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
4 февраля, 22:00
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2 февраля, 17:12
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
27 января, 20:03
1
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
19.03.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
19.03.2025
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
19.03.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
19.03.2025
Последние матчи
Все
Иордания
КНДР
Товарищеские матчи,
Тюмень
0 : 1
02.02.2025
КНДР
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
24.01.2025
Иордания
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 1
21.01.2025
Иордания
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
24.01.2025
Иордания
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 1
21.01.2025
Иордания
Товарищеские матчи,
Тюмень
0 : 1
02.02.2025
КНДР
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 