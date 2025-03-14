Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
Соболев прокомментировал свой гол в ворота сборной Иордании
Семак высказался о победе «Зенита» над сборной Иордании
Товарищеский матч. Соболев принес «Зениту» победу над сборной Иордании
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со сборной Иордании
«Зенит» не смог победить сборную Иорданию в товарищеском матче
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей