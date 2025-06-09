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Юран может возглавить европейскую сборную
Черногория – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Черногория – Турция, Лига наций, 19 ноября 2024 года
Уэльс – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Уэльс – Черногория, Лига наций, 14 октября 2024 года
Турция – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024
Сборная Армении назначила нового главного тренера
Юран ответил, звонили ли ему из сборной Армении
Сперцян: «Ни разу не пожалел, что выбрал Армению, а не Россию»
Реакция Юрана на интерес сборной Армении
Юран может возглавить европейскую сборную