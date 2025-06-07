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Латвия - Азербайджан: онлайн-трансляция 07 июня 2025

Латвия
07.06.2025, суббота, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Азербайджан
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Латвия - Азербайджан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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9 января, 22:22
1
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
21 ноября 2024, 00:48
7
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
20 ноября 2024, 00:54
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
19 ноября 2024, 21:35
Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года
18 ноября 2024, 11:57
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