Азербайджан

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Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем
Радимов назвал самого интересного соперника сборной России в 2025 году
Семин оценил соперников сборной России в 2025 году
Пономарев – о соперниках сборной России в 2025 году: «Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»