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Азербайджан - Гаити: онлайн-трансляция 22 марта 2025

Азербайджан
22.03.2025, суббота, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Гаити
Матч
Комментарии
Статистика матча Азербайджан - Гаити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
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0
Количество передач
0
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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