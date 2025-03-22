Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года
Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года
Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2
Товарищеский матч. Месси оформил хет-трик в матче с Гаити
Кубок Америки-2016. Бразилия проиграла Перу и покинула турнир, гол Нобоа помог Эквадору разгромить Гаити
Дунга: «Коутиньо провел выдающийся матч»
Кубок Америки. Бразилия разгромила Гаити