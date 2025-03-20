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Таджикистан - Беларусь: онлайн-трансляция 20 марта 2025

Таджикистан
20.03.2025, четверг, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Беларусь
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Таджикистан - Беларусь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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