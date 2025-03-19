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Индия - Мальдивы: онлайн-трансляция 19 марта 2025

Индия
19.03.2025, среда, 16:30
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Мальдивы
Матч
Комментарии
Статистика матча Индия - Мальдивы
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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18 июля 2024, 09:51
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
22 июня 2024, 20:24
3
Только одному сопернику российская сборная забивала 11 голов до Брунея
16 ноября 2024, 09:17
5
Индия готова провести матч с Россией в 2025 году
17 октября 2024, 09:39
1
Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года
11 октября 2024, 10:20
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
18 июля 2024, 09:51
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
22 июня 2024, 20:24
3
Мостовой ответил, нужны ли сборной России матчи с Кубой и Мальдивами
19 октября 2023, 19:43
5
Нигматуллин рассказал, стоит ли сборной России играть против Мальдив и Кубы
19 октября 2023, 16:39
Отбор ЧМ-2018. Мальдивы вырвали победу у Бутана
29 марта 2016, 20:59
3
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Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
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Вьетнам
- : -
19.03.2025
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Гонконг
- : -
19.03.2025
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
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Иордания
- : -
14.03.2025
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- : -
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- : -
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