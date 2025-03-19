Только одному сопернику российская сборная забивала 11 голов до Брунея
Индия готова провести матч с Россией в 2025 году
Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
Только одному сопернику российская сборная забивала 11 голов до Брунея
Индия готова провести матч с Россией в 2025 году
Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
Мостовой ответил, нужны ли сборной России матчи с Кубой и Мальдивами
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