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Финляндия - Андорра: онлайн-трансляция 17 ноября 2025

Финляндия
17.11.2025, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Андорра
Матч
Комментарии
Статистика матча Финляндия - Андорра
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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