Лига наций. Англия в гостях победила Финляндию (3:1)
Финляндия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года
Лига наций. Англия в гостях победила Финляндию (3:1)
Финляндия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года
Лига наций. Нидерланды и Германия сыграли вничью (2:2), дубль Кейна принес Англии победу над Финляндией (2:0)
Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года
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ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций