Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026

Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией