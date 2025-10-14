Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией
Лига наций. Казахстан Черчесова крупно проиграл Норвегии (0:5), у Холанда хет-трик
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией
Лига наций. Казахстан Черчесова крупно проиграл Норвегии (0:5), у Холанда хет-трик
Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Определился континентальный чемпион Океании
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений