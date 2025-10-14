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Норвегия - Новая Зеландия: онлайн-трансляция 14 октября 2025

Норвегия
14.10.2025, вторник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Новая Зеландия
Матч
Комментарии
Статистика матча Норвегия - Новая Зеландия
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
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0
Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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17 ноября 2024, 21:57
6
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
20 ноября 2024, 14:40
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
20 ноября 2024, 11:04
Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией
18 ноября 2024, 08:16
4
Лига наций. Казахстан Черчесова крупно проиграл Норвегии (0:5), у Холанда хет-трик
17 ноября 2024, 21:57
6
Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
17 ноября 2024, 18:50
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5
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19 июня 2023, 21:21
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