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Англия - Уэльс: онлайн-трансляция 09 октября 2025

Англия
09.10.2025, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Уэльс
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Англия - Уэльс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Инфантино выделил четырех фаворитов ЧМ-2026
8 марта, 09:37
Защитник сборной Англии выбыл до конца сезона
5 марта, 21:21
Саутгейт посвящен в рыцари
31 декабря 2024, 11:25
1
Тренер «Челси» ушел в сборную Англии
22 ноября 2024, 15:55
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