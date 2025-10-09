Инфантино выделил четырех фаворитов ЧМ-2026
Защитник сборной Англии выбыл до конца сезона
Саутгейт посвящен в рыцари
Тренер «Челси» ушел в сборную Англии
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Инфантино выделил четырех фаворитов ЧМ-2026
Защитник сборной Англии выбыл до конца сезона
Саутгейт посвящен в рыцари
Тренер «Челси» ушел в сборную Англии
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Турция – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года