Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»
Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»
Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)
Мальта – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Мальта – Молдавия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года