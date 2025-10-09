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Румыния - Молдавия: онлайн-трансляция 09 октября 2025

Румыния
09.10.2025, четверг, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Молдавия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Румыния - Молдавия
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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15 октября 2024, 20:35
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
21 ноября 2024, 12:15
1
Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией
20 ноября 2024, 18:40
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
20 ноября 2024, 14:40
Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»
22 октября 2024, 10:14
2
Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
15 октября 2024, 20:35
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20 ноября 2024, 14:40
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13 октября 2024, 20:56
1
Мальта – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
13 октября 2024, 17:50
Прогноз на точный счет матча Мальта – Молдавия, Лига наций, 13 октября 2024 года
12 октября 2024, 10:37
Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года
9 октября 2024, 10:31
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- : -
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