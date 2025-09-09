Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Турция – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Турция – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место
Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки
Месси вышел на второе место в истории по голам за сборные и уступает только Роналду