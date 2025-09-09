Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Уэльс - Канада: онлайн-трансляция 09 сентября 2025

Уэльс
09.09.2025, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Канада
Матч
Комментарии
Статистика матча Уэльс - Канада
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Уэльс
Канада
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
20 ноября 2024, 14:40
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
20 ноября 2024, 14:18
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
20 ноября 2024, 11:04
Турция – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
16 ноября 2024, 18:50
Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года
15 ноября 2024, 11:41
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
20 ноября 2024, 14:40
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
20 ноября 2024, 14:18
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
20 ноября 2024, 11:04
Турция – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
16 ноября 2024, 18:50
Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года
15 ноября 2024, 11:41
Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года
15 октября 2024, 10:55
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября 2024, 01:00
1
Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место
14 июля 2024, 05:08
2
Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки
12 июля 2024, 00:12
6
Месси вышел на второе место в истории по голам за сборные и уступает только Роналду
10 июля 2024, 13:07
1
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
19.03.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
19.03.2025
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
19.03.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
19.03.2025
Последние матчи
Все
Уэльс
Канада
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 