Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года

Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе

Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

Прогноз на точный счет матча Турция – Уэльс, Лига наций, 16 ноября 2024 года

Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе

Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года

Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal

Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место

Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки