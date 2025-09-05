Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»

Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией

Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»

Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией

Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года

Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal

Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место

Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки