Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией
Лига наций. Казахстан Черчесова крупно проиграл Норвегии (0:5), у Холанда хет-трик
Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией
Лига наций. Казахстан Черчесова крупно проиграл Норвегии (0:5), у Холанда хет-трик
Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
Лига наций. Англия в гостях победила Финляндию (3:1)
Финляндия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года
Лига наций. Нидерланды и Германия сыграли вничью (2:2), дубль Кейна принес Англии победу над Финляндией (2:0)