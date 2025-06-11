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Мостовой – о матче России с Турцией: «Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»
Россия может встретиться с 28-й сборной мира
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Черногория – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024