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Англия - Сенегал: онлайн-трансляция 10 июня 2025

Англия
10.06.2025, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Сенегал
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Англия - Сенегал
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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1
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