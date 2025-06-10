Инфантино выделил четырех фаворитов ЧМ-2026
Защитник сборной Англии выбыл до конца сезона
Саутгейт посвящен в рыцари
Тренер «Челси» ушел в сборную Англии
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Инфантино выделил четырех фаворитов ЧМ-2026
Защитник сборной Англии выбыл до конца сезона
Саутгейт посвящен в рыцари
Тренер «Челси» ушел в сборную Англии
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном