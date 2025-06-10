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Северная Ирландия - Исландия: онлайн-трансляция 10 июня 2025

Северная Ирландия
10.06.2025, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Исландия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Северная Ирландия - Исландия
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
0
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2
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