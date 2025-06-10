Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)
Босния и Герцеговина – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Нидерланды, Лига наций, 19 ноября 2024 года
Лига наций. Германия разгромила Боснию (7:0), Нидерланды – Венгрию (4:0)
Германия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
Лига наций. Победы Италии, Англии и Норвегии, ничья Франции с Израилем
Словения – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024
Черчесов высказался о третьем подряд поражении сборной Казахстана
Лига наций. Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении (0:1)
Казахстан – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)
Босния и Герцеговина – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Нидерланды, Лига наций, 19 ноября 2024 года
Лига наций. Германия разгромила Боснию (7:0), Нидерланды – Венгрию (4:0)
Германия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024