Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)

Босния и Герцеговина – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Прогноз на точный счет матча Босния и Герцеговина – Нидерланды, Лига наций, 19 ноября 2024 года