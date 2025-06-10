Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными
В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года
В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)