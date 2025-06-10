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Азербайджан - Венгрия: онлайн-трансляция 10 июня 2025

Азербайджан
10.06.2025, вторник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Венгрия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Азербайджан - Венгрия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Азербайджан
Венгрия
Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными
9 января, 22:22
1
В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году
6 января, 16:08
1
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
6 января, 10:56
5
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
21 ноября 2024, 00:48
7
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
20 ноября 2024, 14:18
Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными
9 января, 22:22
1
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
21 ноября 2024, 00:48
7
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
20 ноября 2024, 00:54
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
19 ноября 2024, 21:35
Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года
18 ноября 2024, 11:57
В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году
6 января, 16:08
1
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
6 января, 10:56
5
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
20 ноября 2024, 14:18
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
20 ноября 2024, 11:04
Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)
20 ноября 2024, 00:44
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Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
19.03.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
- : -
19.03.2025
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
14.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас
- : -
16.03.2025
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
19.03.2025
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