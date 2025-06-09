Лихтенштейн

Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026

Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты