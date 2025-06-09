Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026
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Прогноз на точный счет матча Шотландия – Хорватия, Лига наций, 15 ноября 2024 года
Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026
Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)
Прогноз на точный счет матча Лихтенштейн – Гибралтар, Лига наций, 13 октября 2024 года
Черданцев высказался о первой в истории победе Сан-Марино в официальном матче
Сборная Сан-Марино впервые в истории выиграла официальный матч
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
Шотландия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Шотландия – Хорватия, Лига наций, 15 ноября 2024 года
Английский клуб высмеял Роналду