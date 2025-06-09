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Лихтенштейн - Шотландия: онлайн-трансляция 09 июня 2025

Лихтенштейн
09.06.2025, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Шотландия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Лихтенштейн - Шотландия
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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