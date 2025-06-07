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Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года
Тренеру Мексики разбили голову бутылкой после поражения от Гондураса
Тренеру Мексики разбили голову бутылкой после поражения от Гондураса
Мексиканский рекордсмен ЧМ объявил о завершении карьеры
Прогноз на точный счет матча Мексика – США, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года
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Игрок сборной Мексики взорвал петарду в пресс-центре
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси