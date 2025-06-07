Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор

«Ахмат» объявил о переходе участника ЧМ-2022

Клуб РПЛ поборется за лучшего футболиста Туниса-2022 из «Ференцвароша» Черчесова

⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию