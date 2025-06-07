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Марокко - Тунис: онлайн-трансляция 07 июня 2025

Марокко
07.06.2025, суббота, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Тунис
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Марокко - Тунис
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
20 ноября 2024, 12:43
Умер 35-летний экс-игрок «Марселя» и сборной Марокко
25 октября 2024, 00:24
Названы сроки и города проведения ЧМ-2030
2 августа 2024, 13:04
Матч Аргентина – Марокко на Олимпиаде возобновят спустя два часа
24 июля 2024, 20:10
1
В Африке построят самый большой стадион в мире
30 марта 2024, 13:48
1
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