В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024