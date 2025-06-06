Прогноз на точный счет матча Беларусь – Люксембург, Лига наций, 15 октября 2024 года

Прогноз на точный счет матча Болгария – Люксембург, Лига наций, 12 октября 2024 года

Подсчитано, в ворота какой сборной Роналду забил больше всего голов