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Болгария - Кипр: онлайн-трансляция 06 июня 2025

Болгария
06.06.2025, пятница, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Кипр
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Болгария - Кипр
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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