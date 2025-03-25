Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
Лига наций. Разгромная победа Испании, Португалия потеряла очки, Беларусь не смогла обыграть Люксембург
Беларусь – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Беларусь – Люксембург, Лига наций, 15 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Болгария – Люксембург, Лига наций, 12 октября 2024 года
Подсчитано, в ворота какой сборной Роналду забил больше всего голов