Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
Северная Ирландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Северная Ирландия – Беларусь, Лига наций, 15 ноября 2024 года
Матч Беларуси в Лиге наций могут перенести из-за британских санкций