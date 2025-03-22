Люксембург

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Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)
Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024