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Таиланд - Афганистан: онлайн-трансляция 21 марта 2025

Таиланд
21.03.2025, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Афганистан
Матч
Комментарии
Статистика матча Таиланд - Афганистан
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
0
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0
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