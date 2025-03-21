Сборная Афганистана не будет играть с Россией

151-я сборная мира готова сыграть с Россией

Прогноз на точный счет матча Таджикистан – Афганистан, товарищеский матч, 19 ноября 2024 года

Вратарь «Ростова» извинился за драку с Афганистаном

Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам

В РФС рассказали о реакции Карпина на отмену матча с Таиландом

Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама

Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Таиландом