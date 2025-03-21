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Таджикистан – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
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Вратарь «Ростова» извинился за драку с Афганистаном
Таджикистан – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Таджикистан – Афганистан, товарищеский матч, 19 ноября 2024 года
151-я сборная мира готова сыграть с Россией
Сборная Афганистана не будет играть с Россией