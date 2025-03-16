Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
Товарищеские матчи. Колумбия, Мексика и Парагвай одержали победы
Товарищеский матч. Гол Симеоне помог Аргентине разгромить Гватемалу
Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию
Товарищеские матчи. Мексика вырвала победу у Чили, гол Рондона не помог Венесуэле обыграть Гватемалу
Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду