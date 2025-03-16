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Гондурас - Гватемала: онлайн-трансляция 16 марта 2025

Гондурас
16.03.2025, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Гватемала
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Гондурас - Гватемала
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Гватемала
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21 марта 2024, 11:51
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8 декабря 2023, 07:42
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Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
21 августа 2022, 06:32
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
3 февраля 2022, 13:51
7
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
21 марта 2024, 11:51
8
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
21 августа 2022, 06:32
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
3 февраля 2022, 13:51
7
Товарищеские матчи. Колумбия, Мексика и Парагвай одержали победы
10 июня 2019, 06:21
Товарищеский матч. Гол Симеоне помог Аргентине разгромить Гватемалу
8 сентября 2018, 07:57
3
Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию
4 апреля 2017, 01:00
3
Товарищеские матчи. Мексика вырвала победу у Чили, гол Рондона не помог Венесуэле обыграть Гватемалу
2 июня 2016, 07:04
2
Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду
26 марта 2016, 07:52
2
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- : -
16.03.2025
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Вьетнам
- : -
19.03.2025
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Гонконг
- : -
19.03.2025
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
- : -
09.03.2025
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14.03.2025
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