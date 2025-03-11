Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025
Футболист сборной Египта арестован – он насмерть сбил полицейского
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
Футболист сборной Египта арестован – он насмерть сбил полицейского
Бакаев забил пятикратному победителю африканской Лиги чемпионов
Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в плей-офф Кубка арабских чемпионов
Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в дебютном матче Мане
Египетский «Аль-Ахли» стал 9-кратным победителем африканской Лиги чемпионов
Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года